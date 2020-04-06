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Dursunbey polisinden 'evde kal' klibi

Dursunbey polisinden 'evde kal' klibi Dursunbey İlçe Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klipte polis memurları vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

06.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:12
Dursunbey polisinden 'evde kal' klibi
BALIKESİR - Dursunbey İlçe Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klipte polis memurları vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.
Dursunbey Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan video klipte, polis memurları vatandaşlara 'Huzur ve güvenliğiniz için bizler görev başındayız' diye seslendiler.
İlçede görevli polis memurlarının İlçesinin çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiği çekimlerde, "Evde hayat var. Ailen ve sevdiklerin için evde kal Dursunbey. Can sıkıntısı, Solunum sıkıntısından iyidir. Bizler sizin için görev başındayız. Sizlerde bizim için evde kalın" gibi ifadelerkullandılar. Dursunbey polisinden ’evde kal’ klibi

Kaynak: İHA

Etiketler: Dursunbey, Yerel

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Dursunbey polisinden 'evde kal' klibi
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