Dürümlü katliamında hayatını kaybedenlerin kanı yerde kalmadı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 2016 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca kamyona yüklenen 15 tonluk patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği olayın faili oldukları belirlenen 2 terörist, önceki gün etkisiz hale getirildi.

Dürümlü katliamında hayatını kaybedenlerin kanı yerde kalmadı
10.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:22
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 2016 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca kamyona yüklenen 15 tonluk patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği olayın faili oldukları belirlenen 2 terörist, önceki gün etkisiz hale getirildi. Patlamada 2 kardeşini, amcalarını, kuzenleri ve yeğenlerini kaybeden Hacı Çelebi Yaman, aldıkları haberle bayram yaşadıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 2016 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca kamyona yüklenen 15 tonluk patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği, 32 çocuğun yetim kaldığı olayın faili olan 2 terörist, Elazığ'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Onlarca çocuğun yetim kaldığı olan faili olan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, köyde bayram havası yaşattı,

Patlamada 2 kardeşini, amcalarını, kuzenleri ve yeğenlerini kaybeden Hacı Çelebi Yaman, İHA muhabirine yaptığı açıklamada faillerin öldürülmesiyle bayram havası yaşadıklarını ve sevinç içerisinde olduklarını kaydetti. Yaman, "Bizim olayın faili öldürülmüş, devletimize teşekkür ediyorum. Bize verdikleri sözleri tek tek yerlerine getiriyorlar, onların öldürülmesi bir nebze olsun acımızı hafifletiyor. Mezarlığa geldiğimizde boğazımız düğümleniyordu, ama bunların öldürülmesiyle bize nefes veriyor. Sevinç, mutluluk ve huzur veriyor. Benim başıma gelen olayı Allah kimsenin başına getirmesin. Bu acıyı bize yaşatanlar bilsinler ki devlet kimsenin kanını yerde bırakmaz. Değil ki bizim tek, öldürülen her şehidin kanı yerde kalmaz bunu herkes bilsin. Bu teröristlerin bu ülkeye verdiği zararı, gözyaşlarını misli misli ile devlet onlara ödetir. Bugün bizim için bayramdan daha güzel bir gün. Benim sevincim ne kadarsa ailelerin sevinci benimkimden daha çok. Çocukları daha çok seviniyor, babalarının kanları yerde kalmadı diye. Bir nebze olsa rahat uyuyabileceğiz. Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanlığımızdan tek bir isteğimiz var, bunu kendi adıma değil şehitlerin yetim evlatları için onların hakkı olanı haklarını istiyorum. Sivil terör mağdurluğundan çıkartılıp, şehit statüsüne alınmasını istiyoruz. Devletimiz bunu da sağlasa ikinci bir bayramı daha bize yaşatacaklar" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Yenişehir, PKK, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Çorum’da çobanın ’Aslan gördüm’ iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, ’Evleniriz ama bana el süremezsin’ dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Vatandaşların yüzde 73,3’ü Ayasofya’nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
CHP’li Mahmut Tanal’ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu Haber
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu Haber
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Erdoğan’ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Haberler››3. Sayfa››Dürümlü katliamında hayatını kaybedenlerin kanı yerde kalmadı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:48: İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler 13:47: CHP Lideri Kılıçdaroğlu partisinin meclis toplantısına katıldı - Haberler 13:46: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasını taşıyan Yassıada yargılamalarına ilişkin teklif TBMM'de - Haberler 13:44: Tosya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler 13:39: 34 yıl önce öldürülen eski İsveç Başbakanı Palme'nin cinayet dosyası kapatıldı - Haberler 12:28: Kartal'da otoparkta çıkan yangında, çok sayıda araç ve motosiklet alev alev yandı - Haberler 12:09: Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı - Haberler 12:08: Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim 10:06: Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi 09:50: CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti