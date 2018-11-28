Durumu Kritik!

SERDAR SARIDAĞ
Sosyal medyada bir taraftarla yaşadığı tartışma nedeniyle büyük tepki çeken Hollandalı yıldız, Başkan Fikret Orman
'ı kızdırdı. Yönetime yapacağı savunmada özür dileyecek olan Babel
hakkında Şenol Güneş
'in raporuna göre karar verilecek.
Sosyal medyada önceki gün Beşiktaşlı bir taraftarla girdiği tartışma nedeniyle siyah-beyazlı yönetim tarafından uyarılan Ryan Babel
'in kulübe vereceği savunmasında özür dileyeceği öğrenildi.
Attığı mesajın mizahi bir yaklaşım olduğunu savunacak olan Hollandalı oyuncunun bir daha böyle bir şey yapmayacağını ifade edeceği aktarıldı. En kısa süre içinde iyileşerek takıma katkı yapmak isteyen Babel'in, performansıyla kendisini affettireceğini de belirteceği vurgulandı.
Babel kanadında bu gelişmeler yaşanırken, yönetimin ise kadro dışı bırakma ile para cezası verme arasında kararsızlık yaşadığı ortaya çıktı.
Babel'in sosyal medyada yazdıklarına çok sinirlenen Başkan Fikret Orman'ın ise "Ben de bir taraftarım. O mesaj herkes gibi beni de çok üzmüştür. Yönetim kurulunda hep beraber ortak bir karar alacağız. Bu karardan önce hocamız Şenol Güneş'in de fikrini almalıyız. Biz idari olarak üstümüze düşeni uygularız ama bu işin bir de teknik yönü var. Önce bir Babel'in savunmasını görmeliyiz" diye konuştuğu öğrenildi.
Anlaşma yok
Bu arada Babel'le sözleşme yenilemek isteyen ancak menajerinin talep ettiği yüksek yıllık ücret yüzünden anlaşmaya yanaşmayan siyah-beyazlı yönetim, mali koşulların oluşması halinde 31 yaşındaki oyuncuyla devre arası yollarını ayıracak. Yöneticiler, Hollandalı oyuncunun olası satışından bir miktar bonservis bedeli kazanmaya da çalışacak. Tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelerek tüm koşulları masaya yatırmaları bekleniyor.
6: Ryan Babel bu sezon 18 resmi maçta forma giyerken, 6 gol ve 1 asiste imza attı. Süper Lig'de 4 gol kaydeden Hollandalı oyuncu, Avrupa
Ligi'nde 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
Fikret Orman,Ryan Babel,Babel
28 Kasım 2018 Çarşamba 08:20