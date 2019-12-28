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Durumu olmadığı için çocuklarını beslenmesiz okula gönderen anne, hayırseverlerden yardım bekliyor

Kayseri'de eşi cezaevine girdikten sonra, 3 çocuğuyla beraber ortada kalan anne hayırseverlerden yardım bekliyor.

28.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:21 Durumu olmadığı için çocuklarını beslenmesiz okula gönderen anne, hayırseverlerden yardım bekliyor
'de eşi cezaevine girdikten sonra, 3 çocuğuyla beraber ortada kalan anne hayırseverlerden yardım bekliyor.

Kayseri'de yaşayan Zilan Çalışkan, eşi cezaevine girdikten sonra 3 çocuğuyla beraber bir eve yerleşti. En küçük çocuğu 5 aylık olan kadın, çocukların yaşlarının küçük olması sebebiyle çalışamadığını ve etrafında kendilerine yardım edecek kimsenin olmadığını söyleyerek, hayırseverlerden yardım istedi. Herhangi bir yerden geliri olmadığı için durumlarının çok kötü olduğunu ve çocuklarını beslenme çantaları olmadan okula gönderdiğini söyleyen Zilan Çalışkan, "3 çocuğum var ve eşim de cezaevinde. Bu evde çocuklarımla beraber kalıyorum. Aylık 250 TL kiram var ama ödeyemiyorum. Çocuklarım okula gidiyorlar ama yeri geliyor beslenme çantaları olmadan gönderiyorum. Herhangi bir yerden gelirim ve ihtiyaçlarımda yardım edebilecek kimsem yok. 3 tane çocukla burada kaldım. 5-6 aydır bu durumdayım. En küçük oğlum 5 aylık daha, büyük oğlum ilkokul 2. sınıfa gidiyor ve kızım da 1. sınıfa gidiyor. Eşim cezaevinde olduğu için ve çocuklarım küçük olduğu için ben de çalışamıyorum. Ben hayırseverlerden, devlet kurumlarından herhangi bir gıda, eşya, maddi ve manevi yardım istiyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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