Duruşma yarışmasında Ordu Barosu birinci oldu

Türkiye Barolar Birliği
Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nın Doğu Karadeniz Bölgesi
birincisi Ordu
barosu oldu.Ankara
'da iki gün süren ve 54 baronun stajyerlerinin katıldığı Doğu Karadeniz Bölgesi elemelerinde Trabzon
, Samsun
, Tokat
, Giresun
, Ordu Baroları yarıştı. Yarışmalarda birinciliği Ordu Barosu alırken, Samsun Barosu
ikinci, Trabzon Barosu üçüncü oldu.
Bölge elemelerinde birinci olan İstanbul
, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş
, Eskişehir
, Çorum
, Ordu, Malatya
ve Diyarbakır
barolarının stajyerleri 05-06 Ekim 2019 tarihlerinde yine Ankara'da gerçekleştirilecek final karşılaşmalarında yarışacak. - ORDU