Duruşmalara "koronavirüs" arası
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da merkez ve mülhakat adliyelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında, "tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar" haricinde duruşma ve keşiflerin yapılmasına ara verildi.
16.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:36
Antalya , Muğla , Isparta ve Burdur 'da merkez ve mülhakat adliyelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında, "tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar" haricinde duruşma ve keşiflerin yapılmasına ara verildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), koronavirüse ilişkin tedbirler kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalarla ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi konusunda gönderdiği yazı kapsamında Antalya Adalet Komisyonu Başkalığı tüm mahkemelere yazı gönderdi.
Yazıda, "Bakanlığımızca yapılan değerlendirmede, Antalya merkez ve mülhakat adliyelerinde 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 2 hafta içerisinde olacak duruşmaların tutulacak matbu bir tutanakla ertelenerek, yeni duruşma gün ve saatlerinin taraflara tebliğ edilmesi, tutuklu işlerin SEGBİS uygulamasıyla yapılmasına, ivedi işlerin soruna mahal verilmeksizin yerine getirilmesi hususunun hakimlerimizce değerlendirilmesine karar verilmiştir." görüşlerine yer verildi.
Isparta, Burdur ve Muğla merkez ve tüm ilçelerinde de duruşmaların ve keşiflerin tutuklu dosyalar ve acil işler dışında 30 Mart'a kadar ertelendiği bildirildi.
Bu arada, Antalya Adliyesi ve Bölge Adliye Mahkemesinde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde duruşma salonları, kalem, arşiv, asansör ve bütün binada dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.
Adliye girişlerinde özellikle yabancı uyruklu kişilerin ateş ölçümü yapılıyor.
Yüksek ateşe rastlananlar, sağlık kurumlarına yönlendiriliyor. Adliyeye gelen vatandaşların, bina içine alınmadan dezenfekte edilen ön bürolardan işlemleri tamamlanıyor.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), koronavirüse ilişkin tedbirler kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalarla ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi konusunda gönderdiği yazı kapsamında Antalya Adalet Komisyonu Başkalığı tüm mahkemelere yazı gönderdi.
Yazıda, "Bakanlığımızca yapılan değerlendirmede, Antalya merkez ve mülhakat adliyelerinde 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 2 hafta içerisinde olacak duruşmaların tutulacak matbu bir tutanakla ertelenerek, yeni duruşma gün ve saatlerinin taraflara tebliğ edilmesi, tutuklu işlerin SEGBİS uygulamasıyla yapılmasına, ivedi işlerin soruna mahal verilmeksizin yerine getirilmesi hususunun hakimlerimizce değerlendirilmesine karar verilmiştir." görüşlerine yer verildi.
Isparta, Burdur ve Muğla merkez ve tüm ilçelerinde de duruşmaların ve keşiflerin tutuklu dosyalar ve acil işler dışında 30 Mart'a kadar ertelendiği bildirildi.
Bu arada, Antalya Adliyesi ve Bölge Adliye Mahkemesinde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde duruşma salonları, kalem, arşiv, asansör ve bütün binada dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.
Adliye girişlerinde özellikle yabancı uyruklu kişilerin ateş ölçümü yapılıyor.
Yüksek ateşe rastlananlar, sağlık kurumlarına yönlendiriliyor. Adliyeye gelen vatandaşların, bina içine alınmadan dezenfekte edilen ön bürolardan işlemleri tamamlanıyor.
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Kaynak: AA
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