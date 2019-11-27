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17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim

İzmir'de 17 yaşındaki lise öğrencisi Bürge Yolbilir'e hafif ticari aracıyla çarparak ölümüne neden olan tutuklu Bekir Karaaslan, mahkemede, "Çok pişmanım. Keşke ben ölseydim. Böyle bir acıyı yaşatmak istemezdim" dedi. Öte yandan sürücünün, kazadan saatler sonra alınan rapora göre 83 promil alkollü olduğu tespit edildi.

27.11.2019 23:57 | Son Güncelleme: 28.11.2019 00:1317 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim

'in ilçesinde, Bürge Yolbilir'e (17) hafif ticari aracıyla çarparak ölümüne neden olan tutuklu Bekir Karaaslan, mahkemede, "Çok pişmanım, trafik ışıklarını ve yayaları görmedim. Keşke böyle bir şey olmasaydı, keşke ben ölseydim" diyerek duyduğu pişmanlığı ifade etti.

Olay, geçtiğimiz 27 Nisan'da Akçay Caddesi'nde meydana geldi. Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Bürge Yolbilir ve kuzeni M.G.'ye (15), yolun karşısına geçmek istedikleri sırada Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Bekir Karaaslan yönetimindeki 32 AY 197 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada Bürge Yolbilir olay yerinde hayatını kaybederken, kuzeni M.G. hafif şekilde yaralandı. Sürücü Bekir Karaaslan ise olaydan sonra kaçtı.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Kazayla ilgili ikinci duruşma, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu Bekir Karaaslan, Bürge Yolbilir'in babası Eyüp Yolbilir, kazada yaralanan M.G'nin babası, genç kızın yakınları, arkadaşları ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkemede kazaya ilişkin alınan Adli Tıp Raporunda sürücü Bekir Karaaslan'ın alkollü araç kullandığı, kanun ve yönetmelikte müsaade edilen hız sınırlarının oldukça üzerinde seyrettiği, kırmızı ışıkta geçtiği ve Bürge Yolbilir'e tedbirsizce ve fark etmeden çarparak kazaya sebebiyet verdiği, sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri ile tek ve asli kusurlu olduğu, Bürge Yolbilir'in ise kusursuz olduğu belirtildi.

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Sunulan raporun ardından söz alan sanık Bekir Karaaslan, "Çok pişmanım, trafik ışıklarını ve yayaları görmedim. Keşke böyle bir şey olmasaydı, keşke ben ölseydim. Kimse 17 yaşındaki gencecik bir kızı öldürmek istemez" dedi.

Bu arada duruşmada, Cumhuriyet Savcısı, sanığın şehir içerisindeki hız güvenliği limitinin çok üzerinde olduğunun anlaşıldığı, araçlara kırmızı ışık yanarken geçtiği, kazadan saatler sonra alınan rapora göre 83 promil alkollü olduğunun tespit edildiği ve kaza yerinde fren izini gösterir bir bulgunun olmadığını kaydetti.

Mütalaa veren Savcı, Karaaslan'ın, 'olursa olsun' diyerek Bürge Yolbilir'in ölümüne sebebiyet verdiğini savunarak, sanığın 'olası kastla öldürmek', mağdur M.G.'ye karşı ise 'olası kastla yaralamak' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"ÖLDÜRÜP KAÇMAYI TERCİH EDİYOR, PİŞMAN DEĞİLDİR"

Ayrıca, Bürge ailesinin avukatı Mehmet Bostancı, Bekir Karaaslan'ın aracıyla Bürge'ye çarptıktan sonra yoluna devam ettiğini belirterek, "Öldürüp kaçmayı tercih ediyor. Pişman değildir. Sonrasında yardım etmediğinin, gerçekte bir pişmanlık duymadığının göz önüne alınmasını istiyoruz" dedi. Duruşmada tekrar söz alan sanık Karaaslan, "Görmedim. Keşke ben ölseydim. Böyle bir acıyı yaşatmak istemezdim. Vicdan azabı çekiyorum" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Bekir Karaaslan'ın avukatı ise savunma yapmak üzere ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Karaaslan'ın tutukluluk halinin devamını ve sanık avukatına süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.


Gaziemir, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

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