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Duruşmaya gelen husumetlisine adliye önünde kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

Kayseri'de aralarında husumet bulunan Erciyesspor'un eski yöneticisi Ahmet Demir'i adliye önünde öldüren Mehmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:19 Duruşmaya gelen husumetlisine adliye önünde kurşun yağdıran zanlı tutuklandı
'de aralarında husumet bulunan Erciyesspor'un eski yöneticisi Ahmet Demir'i adliye önünde öldüren Mehmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandığı davada duruşmaya gelen Erciyesspor'un eski mali sorumlusu Ahmet Demir, aralarında husumet bulunan Mehmet A. ile adliye önünde karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A., yanındaki silahla Ahmet Demir'e ateş etti. Ağır yaralanan Ahmet emir, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet A. da polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet A., sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kayseri Erciyesspor, Ahmet Demir, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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