Duruşmaya Gelmeyen Ebru Gündeş Son Kez Uyarıldı

BEYKOZ Kanlıca'daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ebru Gündeş Sarraf, Mart ayında yapılacak duruşmaya katılmazsa hakkında zorla getirilme veya yakalama kararı çıkarılacağı ihtar edildi.Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Ebru Gündeş'in avukatı Begüm Can Gürel katıldı. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir, duruşmaya gelmedi. Baro tarafından atanan Gökdemir'in avukatı da duruşmaya katılmadı. Yaptığı ihbar ile davanın açılmasına neden olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ da duruşmayı takip etti.Söz alan Ebru Gündeş Sarraf'ın Avukatı Begüm Can Gürel, "Geçen celse müvekkilimizi bu celse hazır edeceğimizi dair beyanda bulunmuştuk ama geçen celse öncesi bu zamana denk gelen konser sözleşmeleri vardı. Önceden planlamış olduğu sözleşmeler nedeniyle Antalya'da sahne alacak olmasını dikkate alınmasını istiyoruz. İşi kapsamında yaptığı sözleşmeleri iptal etme imkanı yoktur. Son bir süre talebimiz bulunmaktadır" dedi.Avukat Begüm Can Gürel, müvekkilinin gelecek celse veya celse arası ifadesinin alınmasını talep etti.ZORLA GETİRİLMESİNE VEYA HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILACAĞININ İHTARINA...'Ebru Gündeş Sarraf'ın mazeretini son kez kabul eden mahkeme, "En geç gelecek celseye kadar ek savunmasını vermek üzere hazır edilmesi gerektiğini vekillerine ayrı ayrı ihtarına, hazır edilmemesi halinde yeniden bu konuda süre verilmeyip ihzar müzakeresi veya yakalama emri düzenlenebileceğinin ihtarına" karar verdi.DİĞER SANIK HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI ÇIKARILDIDiğer sanık Hakkı Süha Gökdemir'in bir dahaki celsede hazır edilmesi için hakkında zorla getirilme kararı çıkaran mahkeme, İstanbul Barosu tarafından atanan ve bu duruşmaya katılmayan Hakkı Süha Gökdemir'in avukatı Yusuf Takçı'ya tebligat çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme, Avukat Takçı'nın bir dahaki celseye katılmaması durumunda İstanbul Barosu CMK Listesinden çıkarılması için durumu baroya ihbar edeceğini de tutanağa geçirdi.OLAYIN GEÇMİŞİRıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesi ile Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş Sarraf hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.İddianamede şüpheliler Rıza Sarraf, Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.RIZA SARRAF'IN DOSYASI AYRILMIŞTIMahkeme ABD'de bulunduğu için Rıza Sarraf'ın ifadesi alınamadığını gerekçe göstererek Rıza Sarraf'ın dosyasını Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir'in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetmişti. - İstanbul