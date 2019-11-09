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Dürüst vatandaş

Bursa'da dürüst bir vatandaş, yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.

09.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:27Dürüst vatandaş
'da dürüst bir vatandaş, yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.

Gürsu ilçesinde oturan Musa Demir, geçen hafta alışveriş yapmak için Osmangazi'ye bağlı Emek Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezine gitti. Arabasına binmek üzere ilerlediği sırada kaldırımda cüzdan buldu. Musa Demir, içinde Abdullah Sevgili'ye ait kimlik, ehliyet, 1 bin 500 TL, bir miktar döviz ve çeşitli banklara ait kredi kartlarının olduğu cüzdanın içinde bir de sahibine ait kartvizit buldu. Kartvizit üzerindeki telefonu arayarak kısa sürede cüzdanın sahibine ulaşan Musa Demir, cüzdanı sahibine teslim etti. Abdullah Sevgili, kısa sürede cüzdanına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Bu örnek davranışından dolayı teşekkür eden Abdullah Sevgili, "Böyle insanlar olduğu müddetçe ülkemize, milletimize hiç bir şey olmaz. Helal süt emmiş bir insan evladı bulmuş ve bana teslim etti. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Emek Mahallesi, Musa Demir, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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