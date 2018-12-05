Dürüst Ve Şeffaf Belediyeciliğin Devamı İçin

Barbaros Hayrettin, Turgut Reis ve Ankara Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret eden Başkan Saygılı, hem çalışmalar hakkında bilgiler verdi hem de esnafların taleplerini dinledi.

ESNAF ZİYARETLERİ

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.Hemen her fırsatta şehrin farklı bir noktasında esnaf ziyaretine çıkan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, merkez Barbaros Hayrettin, Turgut Reis ve Ankara Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Yürütülen çalışmalar ve yapılan faaliyetler hakkında esnaflara bilgiler veren Başkan Saygılı, esnaflarında taleplerini dinledi. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşların desteğini talep eden Saygılı,Kırıkkale'de var olan dürüst ve şeffaf belediyeciliğin devamı için halkın yeniden desteğine talip olduğunu ifade etti.

HALKLA İÇ İÇE

Gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde, kendisinin de esnaflıktan geldiğini belirten Başkan Saygılı, "Bende esnaflıktan geldiğim için, var olan kaynakları ve elde bulunan parayı planlı bir şekilde kullanmanın ne denli önemli olduğunu çok iyi bilirim. Geride kalan zaman zarfında belediyecilik anlamında hizmetlerimizin hiçbirinde aksaklık yaşamadık. Hem halkımızın öncelikli ihtiyaçlarına çare bulduk hem de elimizdeki kaynakları planlı bir şekilde kullanma gayretinde olduk. Bu aşamada ortaya koyduğumuz dürüst ve şeffaf belediyecilik idaresi en büyük referansımız oldu. Hizmetlerimizin devamı için yeniden halkımızın desteklerine talibiz. Biz geride kalan süre içinde hep halkımızın arasında olduk. Önümüzde ki zaman diliminde de hep halkımızla kol kola olacağız" dedi..