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Durusu Gölü'nde ölen 2 arkadaşın görüntüleri ortaya çıktı

ÇATALCA'daki Durusu Gölü'nde açıldıkları balıkçı kayığının alabora olması sonucu hayatını kaybeden 2 arkadaşın, kayıkta birlikte çekildikleri görüntüler ortaya çıktı.

21.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:07 Durusu Gölü'nde ölen 2 arkadaşın görüntüleri ortaya çıktı
ÇATALCA'daki Durusu Gölü'nde açıldıkları balıkçı kayığının alabora olması sonucu hayatını kaybeden 2 arkadaşın, kayıkta birlikte çekildikleri görüntüler ortaya çıktı.

'daki Durusu Gölü (Terkos Gölü) Ormanlı Mahallesi mevkiinde, balıkçı kayığı ile Durusu Gölü'ne açılan 3 arkadaş kayığın alabora olması nedeniyle kaybolmuştu. Bir balıkçının yardımıyla 1 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kimlikleri belli olan kişilerden hayatını kaybeden Mehmet Er ve Üzeyir Temizkan'ın birlikte balık tutarken kaydedilen videosu ve fotoğrafı ortaya çıktı. Mehmet Er tarafından kaydedilen görüntüde Er ve Üzeyir Temizkan, Saroz Körfezi'ndeyken görülüyor. 


- İstanbul

DURUSU GÖLÜ, Terkos Gölü, Çatalca, Güncel

Kaynak: DHA

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