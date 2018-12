Duruşunu" Bozmadı, Dünya Şampiyonu Oldu

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:23



MESUT KARADUMAN - Tekirdağ 'da yaşayan Kemal Şık (39), bedensel olarak duruş bozukluğu ve kamburluk sorunu yaşamamak için başladığı vücut geliştirme branşında azimle çalışarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.Şık, 23 yıl önce bir firmada memur olarak çalışırken, fazla hiperaktif olduğu ve vücudunda kamburluk, duruş bozukluğu bulunduğu için çeşitli spor dallarıyla ilgilendi. Daha sonra vücut geliştirme branşıyla ilgilenmeye başlayan Şık, ilk katıldığı Dünya Şampiyonası'nda altıncılıkla yetindi, bu yıl KKTC 'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda "muscle atlehetic senior" kategorisinde şampiyon, "overall" kategorisinde şampiyonlar şampiyonu, ağır sıklette de üçüncü oldu.Kemal Şık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye 'ye güzel bir derece kazandırdığı için mutlu olduğunu söyledi.Hiperaktif bir çocuk olduğunu belirten Şık, "Her zaman bende bir hiperaktiflik vardı, yerimde duramıyordum. Yapılabilecek bütün sporları yaptım. En son daha görsel bir spor yapmak istedim. Ondan sonra vücut geliştirme sporuna başladım. 23 yıldır da bu sporla uğraşıyorum. İlk başladığımda 69 kiloydum. Fiziki olarak kötü bir görünüme sahiptim. Kamburluk, duruş bozukluğu gibi kötü bir görüntü vardı." dedi.Şampiyonada Türk bayrağını dalgalandırdığı için gururlu olduğunu dile getiren Şık, Türkiye adına bir şey başarmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirtti."İlk başladığımda sadece spor olarak yapıyorum"Vücut geliştirmeye ilk olarak spor yapma amaçlı başladığını daha sonra profesyonel olarak bu işi yaptığını ifade eden Kemal Şık, şunları söyledi:"Spora başladıktan sonra bu görüntü ortadan kayboldu. Ondan sonra bana da cesaret geldi. İlk başladığımda sadece spor olarak yapıyorum bu işi. Devlet sektöründe de çalışıyorum aynı zamanda. Daha sonra sadece bu sporda devam etmeye karar verdim."Şık, şampiyonaya, farklı ülkelerden 200'e yakın sporcu katıldığını aktararak, "Türkiye'den de 25 sporcu vardı. Dışarıdan bakınca herkes böyle olmak istiyor. Hemen 3-4 ay çalışıp vücutlarının bu şekli alacağını düşünüyorlar. Böyle bir vücuda sahip olmak zahmetli bir çalışma istiyor. 'Spor salonuna kayıt olunca mükemmel bir vücuda sahip olacağım.' diye bir şey yok. Yemezsen, içmezsen, beslenmezsen vücut gelişmez." değerlendirmesinde bulundu.Antrenör Burcu Şık da şampiyona sonunda emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, "Çok ciddi bir şekilde hazırlandık, iyi bir sonuç bekliyorduk. Daha önce katıldığımız şampiyonada altıncı olmuştuk. Bu şampiyonada istediğimiz dereceyi aldık. Aynı zamanda her sporcunun alamayacağı 'pro kart' kazandık. Ülkemize böyle bir derece kazandırdığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.