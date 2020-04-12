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Duş almaya girdiği banyoda ölü bulundu

ADANA'da Hüseyin Külahlıoğlu (66), duş almak için girdiği evinin banyosunda ölü bulundu.

12.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:29
Duş almaya girdiği banyoda ölü bulundu
ADANA'da Hüseyin Külahlıoğlu (66), duş almak için girdiği evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Külahlıoğlu, duş almak için banyoya girdi. Evdekiler, uzun süre banyodan çıkmaması üzerine kapıyı çaldı. Külahlıoğlu'nun yakınları, ses gelmeyince itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri kapıyı açtığında Külahlıoğlu'nun yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine 112 Acil ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Külahlıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, Hüseyin Külahlıoğlu'nun hayatını kaybettiği banyoda çalışma yaptı. Külahlıoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.


- Adana

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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