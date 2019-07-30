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DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Diş Hekimliği) başvuruları başladı.

30.07.2019 14:28 DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2019-STS Diş Hekimliği) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-DUS ile 2019-STS Diş Hekimliği 29 Eylül'de uygulanacak.
Adaylar, başvurularını 8 Ağustos'a kadar yapabilecek. Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.
Sınavlara ilişkin başvuru kılavuzlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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