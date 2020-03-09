Düşe kalka bebek bezini taşıyan minik mültecinin ailesi konuştu
Düşe kalka bebek bezini taşıyan minik mültecinin ailesi konuştu.
09.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:35
Düşe kalka bebek bezini taşıyan minik mültecinin ailesi konuştu
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Düşe kalka bebek bezini taşıyan minik mültecinin ailesi konuştu
Etiketler : 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Haberler
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Haberler
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Haberler
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
Haberler
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Haberler
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Haberler
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı