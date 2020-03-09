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Düşe kalka bebek bezini taşıyan minik mültecinin ailesi konuştu

Düşe kalka bebek bezini taşıyan minik mültecinin ailesi konuştu.

09.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:35
Düşe kalka bebek bezini taşıyan minik mültecinin ailesi konuştu Düşe kalka bebek bezini taşıyan minik mültecinin ailesi konuştu

Kaynak: İHA

Etiketler : 3. Sayfa
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