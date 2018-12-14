Düşen Asansör Davasında Hapis Kararı

Eskişehir
'de, oturduğu ikinci kattaki eve rahat inip çıkabilmek için yaptırdığı asansörün kopması sonucu engelli vatandaşın ölümüyle ilgili açılan davada yargılanan sanık 2 yıl 6 ay hapse mahküm edildi.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında maktul Taşkın Bulut'un (48) yakınları, avukatı ve sanık E. B.'ın (57) avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık E. B. ise davaya katılmadı. Savunmasını yapan sanık avukatı, müvekkilinin beraatını istedi. Mahkeme heyeti, asansörü yapan demir doğrama ustası sanığı 'taksirle öldürme ve yaralama' suçunu gerçekleştirmesi sebebiyle 2 yıl 6 ay hapse mahküm etti.
Olay
Olay, Kumlubel mahallesinde geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleşti. Bir binanın 2. katında yaşayan ve bedensel engelli Taşkın Bulut için demir doğrama ustası Erol Bardak yasal olmadığı iddia edilen bir şekilde dış cephe asansörü yaptı. İkinci kattan aşağı inen asansörün kopması neticesinde yaşanan kazada Taşkın Bulut hayatını kaybederken eşi ve gelini olduğu belirtilen Asiye Bulut (38) ve Bahar Bulut (41) ağır yaralandı. Hakkında dava açılan E. B. gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. - ESKİŞEHİR
14 Aralık 2018 Cuma 10:24