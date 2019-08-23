Düşen asansör kabini sonu oldu

New York'ta 30 yaşındaki Samuel Waisbren isimli adam, oturduğu daireden çıkmak için apartmanın asansörünü kullandı. Asansör binanın lobi katına geldiğinde Samuel, inmek için kapıya doğru hareket etti. Zemine ayağını attığı sıra ise asansör aniden hareket etti ve bodrum katına düşmeye başladı.Kabinin sert bir şekilde aşağı çektiği adam, kabin ve duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Korkunç olayın görgü tanıkları durumu sağlık ekiplerine bildirse de yapılan tüm müdahalelere rağmen Samuel Waisbren, kurtarılamadı.

ASANSÖRDEKİ 6 KİŞİ YARA ALMADI

Asansörde ise Samuel ile bearaber altı kişi daha bulunuyordu. Düşme sırasında kabinde bulunan altı kişi yara almadan kurtuldu. Apartman sakinleri asansörde uzun süredir problem olduğunu belirterek, "Apartman yönetimine defalarca bildirmemize rağmen hiçbir şey yapılmadı" dedi.

İnsanların gözü önünde meydana gelen bu olay sonrası soruşturma başlatıldı.