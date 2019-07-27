Düşen asansördeki diyaliz hastası yaralandı
Adana'da, diyaliz tedavisi gören kadın, sağlık görevlileriyle bindiği evlerinin dış cephesindeki asansörün düşmesi sonucu yaralandı.27.07.2019 19:11
Adana'da, diyaliz tedavisi gören kadın, sağlık görevlileriyle bindiği evlerinin dış cephesindeki asansörün düşmesi sonucu yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi'nde yaşayan Sebahat Cavlak (62), özel bir tıp merkezinde diyaliz tedavisi gördükten sonra ambulansla evine getirildi.
Çocuklarının, evlerinin bulunduğu 3 katlı binanın dış cephesine yaptığı asansöre sağlık görevlileriyle binen Cavlak, halatın kopmasıyla yere düştü.
Yaralanan Cavlak sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Asansördeki sağlık görevlileri Fatih Polatoğlu ile Ahmet Cangüzel ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi'nde yaşayan Sebahat Cavlak (62), özel bir tıp merkezinde diyaliz tedavisi gördükten sonra ambulansla evine getirildi.
Çocuklarının, evlerinin bulunduğu 3 katlı binanın dış cephesine yaptığı asansöre sağlık görevlileriyle binen Cavlak, halatın kopmasıyla yere düştü.
Yaralanan Cavlak sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Asansördeki sağlık görevlileri Fatih Polatoğlu ile Ahmet Cangüzel ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Güneşli, Yüreğir, Adana, Güncel
Kaynak: AA