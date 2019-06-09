Düşen bayrak ihbarı Sahil Güvenlik ekiplerini seferber etti

Düşen bayrak ihbarı Sahil Güvenlik ekiplerini seferber ettiSahil Güvenlik Güney
ege Grup Komutanlığı personeli, Bodrum
Yassıkaya adasındaki Türk Bayrağının gönderde olmadığın görünce ekipler adaya çıkarak Türk Bayrağını tekrar göndere çekti.
MUĞLA - Bodrum Yassıkaya adasında bulunan Türk Bayrağının gönderde olmadığını gören Sahil Güvenlik ekipleri, Türk Bayrağını tekrar göndere çekti Muğla
112 Acil Çağrı Merkezi'ne vatandaşlar tarafından yapılan ihbarda, Bodrum Yassıkaya adası üzerinde bulunan Türk Bayrağı direğinde bayrak olmadığı ihbarında bulundular. Bayrağın yere düştüğünü söyleyen vatandaşların ihbarının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.Sahil Güvenlik ekipleri adaya çıktığında Türk Bayrağı'nın ipinin koptuğunu gark etti. Ada üzerindeki direğin ipi değiştirilerek Sahil Güvenlik Güney ege Grup Komutanlığı personeli tarafından Türk Bayrağı tekrar göndere çekildi.
Kaynak: İHA
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