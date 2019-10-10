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Düşen cep telefonunu almak isterken mahsur kalan 2 genç kurtarıldı

SİVAS'ta, düşürdükleri cep telefonunu almak için kayalıklara inen 2 genç, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

10.10.2019 15:43Düşen cep telefonunu almak isterken mahsur kalan 2 genç kurtarıldı

SİVAS'ta, düşürdükleri cep telefonunu almak için kayalıklara inen 2 genç, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Abdulvahabi Gazi Mahallesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda meydana geldi. Kayalıklara oturup sohbet eden Devrim Esra D. ve Mikail Y.,  ellerindeki cep telefonunu yaklaşık 100 metre yükselikten aşağı düşürdü. Cep telefonunu almak için kayalıklara inen 2 genç, mahsur kaldı. İki genci görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı. AFAD ekipleri, halatla kayalıklardan inerek, 2 genci kurtardı.



Sabah, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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