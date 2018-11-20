Düşen Eğitim Uçağının Enkazında 2 Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Aydın
'da havalandıktan sonra düşen ve arama çalışmaları Denizli
'de yürütülen eğitim uçağının enkazı Aydın'ın Karacasu
ilçesinde bulundu.
Dün sabah saatlerinde Çıldır
Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra radardan kaybolan ve arama çalışmaları başlatılan eğitim uçağının Aydın'ın Karacasu ilçesinde düştüğü yer tespit edildi.
Bölgeye gönderilen ekipler uçağın enkaza ulaştı.
2 kişinin cesedine ulaşıldıDenizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.
Sabah,Denizli,Karacasu,Aydın