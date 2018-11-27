Düşen helikopterde şehit olan üsteğmen baba evine getirildi

27 Kasım 2018 Salı 15:11



27 Kasım 2018 Salı 15:11

Düşen helikopterde şehit olan üsteğmen baba evine getirildiBURSA - İstanbul'da düşen askeri helikopterde şehit olan 4 personelden biri olan Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in cenazesi baba ocağına getirildi. İstanbul'da havalandıktan bir süre sonra Sancaktepe'de düşen helikopterde şehit olan Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in naaşı Bursa'ya getirildi. Şehidin Nilüfer ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde oturan anne ve babasının evinin önünde helallik alındı. Ayakta durmakta zorlanan baba Ayhan ve anne Ayşegül Yurtsever'i yakınları teskin etti. Kazada şehit düşen Pilot Üsteğmen Yurtsever'in 2017 Temmuz'unda hayatını birleştirdiği eşi Şebnem Yurtsever tabuta sarılarak gözyaşı döktüAlınan helalliğin ve edilen duaların ardından şehidin naaşı ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı için Mihraplı Camii'ne götürüldü.