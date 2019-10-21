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Düşen mum evini yaktı, ölen köpeği için gözyaşına boğuldu

BURSA'da elektrik kesintisi nedeniyle yaktığı mumun halıya devrilmesi sonucu çıkan yangında 'Oppo' isimli köpeği alevler arasında kalıp ölen trans birey Sima Ç., gözyaşına boğuldu.

21.10.2019 10:13Düşen mum evini yaktı, ölen köpeği için gözyaşına boğuldu

BURSA'da elektrik kesintisi nedeniyle yaktığı mumun halıya devrilmesi sonucu çıkan yangında 'Oppo' isimli köpeği alevler arasında kalıp ölen trans birey Sima Ç., gözyaşına boğuldu.

Yangın, Osmangazi ilçesi Selimiye Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki dairede çıktı. Trans birey Sima Ç. (34), elektriklerin kesilmesi üzerine mum yaktı. Ancak bir süre sonra mum halının üzerine devrildi. Bu sırada mutfakta olan Sima Ç,, salondan yükselen alevleri görüp, kendini sokağa attı. Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

KÖPEĞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENCİNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Dumandan etkilenen ve hafif yaralanan Sima Ç.'ye sağlık ekipleri, müdahale etti. Sima Ç., itfaiye ekiplerinden, evde kalan 'Oppo' isimli köpeğinin çıkarılmasıni istedi. Ancak alevler söndürüldükten sonra içeriye giren ekipler, köpeğin cansız bedeni ile karşılaştı.

Köpeğinin öldüğünü öğrenen Sima Ç., sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü. Mahalle sakinleri, Sima Ç.'yi teselli etmeye çalıştı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



Osmangazi, Güncel

Kaynak: DHA

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