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Düşen telefonunu çıkartmak için daldı, cansız bedeni çıktı

Sivas'ın Gürün ilçesinde 21 yaşındaki genç, kanyona düşen telefonunu almaya çalışırken boğularak can verdi.

08.08.2019 16:57 Düşen telefonunu çıkartmak için daldı, cansız bedeni çıktı
Sivas'ın Gürün ilçesinde 21 yaşındaki genç, kanyona düşen telefonunu almaya çalışırken boğularak can verdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Gürün ilçesinde bulunan Şuğul kanyonunda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kanyona gezmeye gelen Muhammed Melih Polat isimli genç gezi esnasında kanyona telefonunu düşürdü. Telefonunun bulunması için Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildiren genç, ekiplerin gelmesini beklemeden telefonunu bulabilmek için suya girdi. Telefonunu bulmak için suya dalan genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Bunu üzerine gencin arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede Polat'ın bedenini sudan çıkardı. Polat, müdahale edilmek üzere Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin uzun süren uğraşlarına rağmen 21 yaşındaki genç kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Sivas, Gürün, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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