Düşen Uçağın Enkazı Bulundu; Pilot ve Öğrencisinden Acı Haber (4)

20 Kasım 2018 Salı 16:32



20 Kasım 2018 Salı 16:32

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDIAnkara'dan Aydın'ın Karacasu ilçesine gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Arama-Kurtarma Timi'nde (JAK) görevli 23 kişilik ekibi taşıyan helikopter, dün dağlık alana düşen tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazının bulunduğu yakındaki bir bölgeye indi. Burada iki savcı ile buluşan JAK Timi, arazi koşullarındaki bir saatlik zorlu yürüyüşün ardından enkaza ulaştı. Yoğun sis bulunan bölgede, savcıların yaptığı incelemenin ardından uçağın kara kutusuna da ulaşıldı. Kara kutu, incelenmek üzere alındı.JAK Timleri ve enkazı bulan Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, pilot Hamdi Yılmaz ve uçuş eğitim verdiği öğrencisi Merve Altun'un cansız bedenlerini uçaktan çıkardı. Cenazeler, ekipler tarafından taşınarak yaklaşık 5 kilometre mesafedeki yola götürüldü. Burada AFAD'ın arazi araçlarına konulan cenazeler, Karacasu ilçesine bağlı Dikmen köyüne götürülmek üzere yola çıkarıldı.