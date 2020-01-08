İran'da düşen Ukrayna uçağında ölenlerin 26'sı çocuk

İran 'da Ukrayna 'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü. Tahran yakınlarında düşen yolcu uçağında hayatını kaybeden 176 kişiden 26'sının çocuk olduğu açıklandı.

ÖLENLERİN 13'Ü 10 YAŞIN ALTINDA

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Tahran'da düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna Hava Yolları'na ait uçakta bulunan yolcuların listesini açıkladı. Hayatını kaybeden yolcuların 26'sının 18 yaşının altında olduğu; bunlardan 13'ünün ise 10 yaşından küçük olduğu belirtildi.

11 UKRAYNA VATANDAŞI VAR

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında 2 yolcu, 9 mürettebat olmak olmak üzere 11 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu bildirmişti.

UKRAYNA, İRAN'A SEFERLERİ DURDURDU

Uçakta bulunanların 73'ünün Kanada, 71'inin İran, 8'inin İsveç, 6'sının Afganistan, 4'ünün Almanya, 3'ünün İngiltere ve 11'inin Ukrayna vatandaşı olduğunu duyurulmuştu. Ukrayna, geçici olarak İran'a uçak seferlerini durdurduğunu açıklamıştı.

İRAN'DAN TARTIŞMA YARATACAK "KARA KUTU" KARARI

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçakta uçaktan kimsenin sağ kurtulamadığını açıkladı. İran Sivil Havacılık Başkanı da "Kara kutuyu Boeing'e vermeyeceğiz" dedi.