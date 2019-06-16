16.06.2019 12:35
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Düşen yıldırım evi kül etti

Sivas'ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bir köyde evin üzerine düşen yıldırım evi kül etti. Edinilen bilgiye göre olay dün merkeze bağlı Çöken köyünde meydana geldi. Köyde bulunan konteyner eve yıldırım isabet etti. Bir süre sonra konteyner ev alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri gitti. Ekipler tarafından söndürülen yangında konteyner ev kül oldu. Yangında kimse yaralanmazken Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.
(Veysel Korkmaz -Onur Erden/İHA)Düşen yıldırım evi kül etti
Kaynak: İHA
İtfaiye, Sivas, Güncel

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