Haberler » 3. Sayfa » Düşen yıldırım ormanı yaktı

Düşen yıldırım ormanı yaktı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde düşen yıldırım orman yangınına neden oldu.

15.10.2019 22:51Düşen yıldırım ormanı yaktı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde düşen yıldırım orman yangınına neden oldu. Yıldırım düşmesi sonucu yaklaşık 2 hektar çam ormanı kül oldu.

Edinilen bilgiye göre saat 20.45 sıralarında Karacasu'ya bağlı Yenice Mahallesi Karıncalıdağ'da bulunan Bahçeköy Mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yağan yağmura rağmen büyüyen yangına Nazilli Orman İletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 tanker, 4 teknik görevli, 20 orman işçisi müdahale etti. Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarını sürdürüldüğü öğrenilirken 2 hektara yakın çam ormanının zarar gördüğü öğrenildi. - AYDIN

Karacasu, Yenice, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:36 Barış Pınarı Harekatı şehidi Bozbıyık'ın naaşı Kırıkkale'ye getirildi
23:17 Suriye tarafından Kızıltepe'ye havan topu atıldı: 2 ölü, 11 yaralı
23:07 Cezaevi firarisinin " Benim kuzenim İzmir'de general" yalanı
23:05 Ambulansa yol vermeyen sürücünün davası ilk celsede karara bağlandı
22:59 Güngören'de kahyaların kavgası kanlı bitti, katil zanlıları polise teslim oldu
22:51 Düşen yıldırım ormanı yaktı
22:50 Erzincan'da 90 ekip, 430 polisle asayiş uygulaması yaptı
15.10.2019 23:37:08