Haberler » 3. Sayfa » Düşerek yaralanan öğretmen yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı - Haberler

Düşerek yaralanan öğretmen yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde kar yağışının ardından buzlanan yolda ayağının kayması sonucu düşerek yaralanan öğretmen, İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye kaldırıldı.

13.01.2020 23:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 23:45Düşerek yaralanan öğretmen yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı
'in ilçesine bağlı Doğan köyünde kar yağışının ardından buzlanan yolda ayağının kayması sonucu düşerek yaralanan öğretmen, İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde meydana geldi. Köyde öğretmenlik yapan Abuzer Çalış, okul çıkışı eve giderken buzlanan yolda dengesini kaybederek düştü. Köylüler 112 Acil Servis ekiplerine verdi. Kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyen ambulans ekipleri, İl Özel İdaresinden yardım istedi. İş makineleriyle köy yolunun ulaşıma açılmasının ardından sağlık ekipleri öğretmeni hastaneye ulaştırdı. Pervari Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Çalış'ın kafasını sert bir şekilde çarptığı ve burnunun kırıldığı öğrenildi. Buradan Siirt Devlet Hastanesine sevk edilen öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Pervari, Siirt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

00:24  Fransız 'Örümcek Adam' emeklilik reformu karşıtı protestolara destek için tırmandı - Haberler
00:18  13 Ocak 2020 Haberleri - Haberler
00:09  Alman belediyeler daha fazla göçmen almak için hükümetten onay bekliyor - Haberler
00:05  Pastahane fareleri polisten kaçamadı - Haberler
00:05  Yüksekova'da sobadan zehirlenen 4 kardeş hastaneye kaldırıldı - Haberler
23:45  Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'ndaki Cumbre Yanardağı yeniden faaliyete geçti! - Haberler
22:41  Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi - Haberler
22:31  21 doğum yapan 45 yaşındaki anne, 22. bebeğinin heyecanını yaşıyor - Haberler
21:58  İran'dan gerginliği tırmandıracak sözler: Terörist Trump'ın yakasını bırakmayacağız - Haberler
20:54  Kraliçe 2. Elizabeth'ten Prens Harry ile Meghan'ın Kraliyet ailesinden ayrılma kararına destek geldi - Haberler
14.01.2020 00:33:42