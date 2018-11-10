Dusko Ivanovic: "Önemli Bir Galibiyet Aldık"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ivanovic, geçiş hücumlarında iyi olduklarını aktararak, "Önemli bir galibiyet aldık. Savunmada ve hücumda bölüm bölüm çok iyi oynadık. Bazı anlarda daha tutkulu ve kararlı oynamalıyız. Genel olarak iyiydik." ifadelerini kullandı.

Kenan Sipahi 'nin performansını da değerlendiren Ivanovic, "Çok önemli bir oyuncu. Savunmada iyi işler yapıyor. Hücumda daha hızlı olmasını istiyorum. Genel performansından memnunum." diye konuştu.