Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi

Beşiktaş formasını 2015-2018 sezonları arasında başarıyla giyip 2 kupa kazanmasının ardından Çin Halk Cumhuriyeti'nin yolunu tutan Dusko Tosic, koronavirüs sebebiyle yaşadıklarını Fanatik'e anlattı. İşte Dusko Tosic'in sözleri:

"Çin Ligi'nde sezonun bitmesinin ardından 1 aylığına ülkem Sırbistan'a gittim. Sonrasında Dubai'de bir süre tatil yapıp Çin'e döndüm. Çin yeni yılının kutlandığı dönemde, Ocak ayının son haftasında Dubai'den Guangzhou 'ya gelmiştim. Ülkedeki koronavirüs salgınından bilgimiz vardı. Dikkatli olmaya çalışıyorduk. Çalışmalara başladığımın ilk günü idmandan sonra teknik direktörümüz yanıma geldi ve bana, 'Antrenmanını bitirdikten sonra oyalanmadan hemen evine geri dön' dedi. Ben de buna uydum. Bana, bir süre Guangzhou'daki evimde beklemem söylendi. Ardından, 'Virüs sebebiyle çalışmalar askıya alındı. Tüm yabancı oyuncular, ülkelerine geri dönebilir' bilgisi verildi. Sonrasında ben de hemen menajerimi aradım. O süreçte Çin'den yapılan uçuşlar bir bir iptal edilmeye başlanmıştı. Biz de Türk Hava Yolları'nın son uçuşunu bulabildik.

"İSTANUL'DA 1 GÜN KALDIM"

Evden havalimanına giderken gördüklerim inanılmazdı. Adeta dünyanın sonu gibiydi... Ancak o durumda bile bir korku hissetmedim. Beşiktaşlı taraftarların benim için kullandığı bir lakap var: Tank. Ve bir tank, asla korkmaz. Bu yüzden ben de korku yaşamadan ve olabildiğince sakin kalarak hareket ettim. Ve 31 Ocak'taki Çin'den Türkiye'ye son uçakla İstanbul'a geldim. Burada 1 gün kaldıktan sonra hemen ülkem Sırbistan'a gittim. 1 ay Sırbistan'da kaldım. Sonrasında biz, Çin'deki durumdan dolayı Dubai'de çalışmalara başlayacaktık. Kulüpten böyle bilgilendirildik. Ancak kamp, iptal edildi. Virüsün Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye sıçraması sebebiyle Çinli futbolcular Çin'e geri döndü.

"TALİSCA DA AYNEN BENİM GİBİ"

İzinli olup kendi ülkelerinde bulunan futbolculardan da Çin'e gelmeleri istendi. Ancak yabancı oyuncular olarak biz, bu talebe olumlu yanıt veremedik. Çünkü başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uçuşlar askıya alınmış durumda. Geri dönmemiz mümkün değil. Çin Ligi'nde forma giyen; Graziano Pelle, Oscar Santos, Hulk, Anderson Talisca ve Marko Arnautovic gibi futbolcular da aynen benim gibi Çin'e geri dönemiyor. Çünkü onların da uçuşları yok. Ancak bir şekilde geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü hepimizin kulüpleriyle olan kontratları sürüyor. Benim Guangzhou RF'le 1 yıl daha sözleşmem var.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINI ÇOK SEVİYORUM"

Türkiye'yi çok seviyorum. Beşiktaş'ı ve taraftarını çok seviyorum. Onlar bana her zaman gönderdikleri mesajlarla destek veriyor. Beni unutmadıklarını biliyorum. Ben de onları unutmadım. Umarım bir gün yine yollarımız yine kesişir. Bunu hayatımdaki birçok şeyden daha fazla isterim. Guangzhou'ya transfer olduktan sonra Türkiye'ye geri dönme ihtimalim birkaç kez oldu. Geçen sezonun sonunda ve ara transfer döneminde bu konuda ümitliydim. Ancak gerçekleşmedi."