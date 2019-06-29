29.06.2019 15:10
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Dusko Tosic, Jelena Karleusa'dan intikamını, Sırp şarkıcı Katarine'nın fotoğraflarını beğenerek aldı

İhanet haberleriyle gündeme gelen Beşiktaş'ın eski Sırp oyuncusu Dusko Tosic ve eşi Jelena'nın arasında sular durulmuyor. Sırp futbolcu, eşinden intikam almak için Sırp şarkıcı Katarine Grujic'ın fotoğraflarına beğeni yağdırdı.

Bir süredir boşanacakları konuşulan Jelena ile Tosic'in arasına şimdi de Sırp şarkıcı Katarine Grujic girdi. Jelena, Tosic'in Grujic'in fotoğraflarını beğendiğini görünce kıskançlık krizleri geçirdi. İkili, şiddetli bir kavgaya tutuştu.

YASAK AŞKINI DA KISKANMIŞTI

Jelena'nın geçtiğimiz aylardaçıplak görüntüleri ortaya çıkan futbolcu Ognjen Vranjes de, Mayıs 2018'de Katarine Grujic'le kısa süreli yakınlaştı. Daha önce Grujic'e sosyal medyada övgüler yağdıran Jelena, o dönem Vranjes'e, "Talihsizliğe çiçek gönderiyorsun. Onun korkunç silikon dudaklarını öpüyorsun" diye mesajlar göndermişti.

INSTAGRAM'DA ENGELLEDİ

Jelena şimdi de Tosic'in Grujic'in fotoğraflarını beğenmesiyle Sırp şarkıcıyı Instagram 'da engelledi.

BÜTÜN KARELERE KALBİNİ BIRAKTI

34 yaşındaki futbolcu, seksi şarkıcının hemen hemen her fotoğrafını beğendi.

Dusko Tosic, Jelena Karleusa'dan intikamını, Sırp şarkıcı Katarine'nın fotoğraflarını beğenerek aldı
Instagram , Magazin , Spor

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