'Düşlü Geçmiş Zaman' sanatseverleri bekliyor

Eskizleri ya da düşüncelerinde beliren imgeleri sürrealist bir ifadeyle tuvale aktaran sanatçı Aylin Örücü'nün 'Düşlü Geçmiş Zaman' adlı kişisel sergisi, Trump Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Trump Art Gallery, 01 -31 Temmuz tarihleri arasında Aylin Örücü'nün 'Düşlü Geçmiş Zaman' adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin yaptığı sergide Aylin Örücü, bazen eskizler bazen de düşüncelerinde beliren imgeleri sürrealist bir ifade ile tuvale aktardığı eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor, duygularına en yakın gerçeklerin onlar olduğunu izleyiciye hissettiriyor.

Resim yapmanın kendisi için büyük bir tutku olduğunu söyleyen sanatçı, "Bombalara karşı huzur, bir tavşan uykusunda mümkün olurken, su yüzeyine ulaşmış bir kadın figürüyle ruhumu dinlenirken bulabiliyorum" dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resim bölümünden tam puanla mezun olan Aylin Örücü, Prof. Kemal İskender ve Mustafa Ata atölyesinde eğitim gördü. Hüsnü Koldaş atölyesinde duvar resmi ve mozaik çalışmaları yapan sanatçı, kişisel sergilerinin yanı sıra çok sayıda karma sergiye katıldı.

'Düşlü Geçmiş Zaman' sergisi, 31 Temmuz Çarşamba gününe kadar Trump Alışveriş Merkezi B3 Katında bulunan Trump Art Gallery'de ziyaret edilebilecek.

- İstanbul