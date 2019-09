Düşmana korku, dosta güven veren Zafer Paşa görkemli bir şekilde uğurlandı Diyarbakır 'da ilk defa böyle rütbeli bir asker uğurlandıHalis Zafer Koç paşayı uğurlamaya gelen vatandaşlar: "Paşaların paşasını uğurlamaya geldik"Diyarbakırlıların 'Baba' dediği Halis Zafer Koç, kalabalık bir gurup tarafından yeni görev yerine uğurlandıDİYARBAKIR - Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığından Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atanan Tümgeneral Halis Zafer Koç görkemli bir uğurlama ile Diyarbakır'dan ayrıldı. Diyarbakır'a atandığı günden sonra teröre büyük darbe vuran ve halk için yaptığı çalışmalarla iz bırakan Tümgeneral Halis Zafer Koç, kalabalık bir gurup tarafından uğurlandı. Yaptığı çalışmalar ve halkta bıraktığı izle 'Baba' olarak adlandırılan Tümgeneral Halis Zafer Koç'u uğurlamaya bürokratlar, siyasiler STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanlığına atanırken, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığına atandı. Dün gece saatlerinde yüzlerce vatandaşın katılımıyla hava limanında görkemli bir şekilde yolculanan Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır'da bir ilke imza atarak ilk defa bu kadar kalabalık bir heyet tarafından yeni görev yerine uğurlandı. Teröre büyük darbe vurdu Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı olarak göreve başladığı günden itibaren sorumluluk alanı olan Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa'da teröre büyük darbe vuran Tümgeneral Halis Zafer Koç, düşmana korku salarken, vatandaşlara devletin sıcak yüzünü göstererek dosta da güven veriyordu. Yerli ve milli silahlarla bölgede büyük operasyonlara imza atan Tümgeneral Halis Zafer Koç, bölgede terörü bitirme noktasına getirdi. İHA ve SİHA'ların yoğun ve etkili kullanılmasından dolayı teröristler dağlarda gezemez hale gelmişti. Bölgede sağ olarak yakalanan bir terörist ifadesinde "İHA ve SİHA'lar yüzünden mağaralardan çıkamaz hale geldik. Korkudan başımızı çıkaramıyoruz. Fırsatını bulan güvenlik kuvvetlerine teslim oluyor" diyerek teröre karşı verilen mücadeleyi gözler önüne sermişti. Teröre büyük darbe vurmanın yanı sıra halk ile devlet arasındaki soğukluğu gideren Tümgeneral Halis Zafer Koç, köylerde vatandaşlarla bir araya gelip sorun ve sıkıntılarını dinlerken, vatandaşların düğünlerine katılıp sevinçlerini paylaşır, taziyelerine de katılıp acılarına ortak oluyordu. Devletini seven vatandaşlara her daim kapısı açık olan Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakırlılar tarafından 'Baba' olarak adlandırılıyordu. Koç'un yeni görevine başlaması Diyarbakır'da üzüntüyle karşılandı."Yolculadım işte paşaların paşasını" Uğurlama törenine katılan Diyarbakırlı vatandaşlardan Halise Duran, Tümgeneral Halis Zafer Koç'u yolculamaya geldiğini dile getirdi. Duran, "Paşamız için geldik, yolculadık onu halkımızla hep iç içeydi. Diyarbakır'a iyi şeyler bıraktı, bütün halkımıza teşekkür ediyorum, herkes yolculamaya gelmiş. Onu gördüğümde 'hoş geldin annem' dedi bende onu yolculadım işte paşamın paşası, inşallah Allah işini rast getirsin" dedi. Diyarbakır'da güzel izler bıraktı Diyarbakır'da esnaf olduğunu söyleyen ve uğurlama törenine katılan Mehmet Gözaçık ise Tümgeneral Halis Zafer Koç'un Diyarbakır'da unutulmaz güzel izler bıraktığını söyledi. Gözaçık, "Paşamızı uğurlamak için geldik, kendisinden çok memnunduk, çok değerli bir insandı ve güzel iz bıraktı. Memleketimizin hemen hemen bütün insanları onu çok seviyordu, inşallah her zaman böyle güzel insanlar buraya gelir. Herkes onu yolculamaya gelmişti, kendisini çok sevdiğim için geldim uğurlamaya Allah bahtını açık etsin" diye konuştu. Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş tarafından Ankara'ya uğurlandı.