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Düşmeyen balık fiyatları alıcısını azalttı

Balık tezgahlarındaki fiyatlar tüketiciyi memnun etmedi.

26.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:14 Düşmeyen balık fiyatları alıcısını azalttı
Balık tezgahlarındaki fiyatlar tüketiciyi memnun etmedi.

Mevsim şartlarının üstünde seyreden hava sıcaklığı denizleri de etkiledi. Yeterli balık tutulamaması fiyatları yükseltti. En çok tüketilen ve vazgeçilmez olan hamsi 20-25 TL arasında satılırken, çinekop 40 ila 80 TL'ye alıcı buluyor. Tekirin fiyatı 40-70 TL arasında değişirken, sardalya 15 TL'ye, çupra ise 40-45 TL'ye satışa sunuluyor.

Öte yandan Mudanya ilçesinde tezgahları süsleyen köpek balığının ise kilosu 50 TL'ye alıcı bekliyor. Balıkçı Zafer Uzun, köpek balığının Marmara denizinde ağlara takıldığını ifade etti. - BURSA

Güncel

Kaynak: İHA

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