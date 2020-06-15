Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı

Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği yaşandı. 55 yaşındaki bir erkek yolcunun "Nefes alamıyorum" diyerek bağırması üzerine uçağın kalkışı iptal edildi. Yolcu Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı.

Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği!
15.06.2020 22:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:22

Almanya'nın Düsseldorf kentinden Adana seferini yapan Sun Express Havayolları'na ait uçakta koronavirüs (Covid-19) paniği yaşandı. Almanya'dan saat 19.05'te kalması beklenen uçakta bulunan 55 yaşındaki bir erkek yolcunun "Nefes alamıyorum" diyerek bağırması üzerine uçağın kalkışı iptal ettiği öğrenildi.

Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! 'Nefes alamıyorum' diyerek bağırdı

HAVALİMANINDA KARANTİNA ALTINA ALINDI

Düsseldorf Havalimanı yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, Sun Express Havayollarına ait uçağın Adana'ya seferini gerçekleştirmek üzere kuleden uçuş izni aldığı sırada erkek bir yolcunun nefes darlığı şikayeti üzerine aprona geri döndüğü öğrenildi. Yolcunun Kovid-19 şüphesiyle havalimanında karantina altına alındığı belirtildi. Uçağın 1,5 saatlik rötarla seferini gerçekleştirdiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Düsselldorf, Adana, Dünya, Güncel, Haber

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