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DÜSSELDORF'TA PEGASUS UÇAĞINDA YANGIN PANİĞİ YAŞANDI

Enver ALASİSTANBUL DHASabiha Gökçen-Düsseldorf seferini yapan Pegasus uçağında Düsseldorf Havaalanı'na indikten sonra yangın paniği yaşandı.

15.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:06DÜSSELDORF'TA PEGASUS UÇAĞINDA YANGIN PANİĞİ YAŞANDI

Enver ALASİSTANBUL DHA

Sabiha Gökçen-Düsseldorf seferini yapan uçağında Düsseldorf Havaalanı'na indikten sonra yangın paniği yaşandı.

Pegasus Havayolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

Sabiha Gökçen-Düsseldorf seferini yapan PC1003 sefer sayılı TC-CPU kuyruk tescilli uçağımız, bugün Düsseldorf Havaalanı'na sorunsuz ve emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiştir. Park yerine yanaşması esnasında kule tarafından uçak altında alev ve duman görüldüğüne dair ikazda bulunulmuştur. Uçuş ekibimiz, misafirlerimizin emniyeti için acil terk etme prosedürünü devreye sokmuştur ve prosedüre uygun olarak tüm misafirlerimizin emniyetle tahliyeleri sağlanmıştır. Düsseldorf Havaalanı'ndan aldığımız bilgiye göre, uçağımızda müdahale gerektiren herhangi bir durum olmadığı teyit edilmiştir.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu görüntüleri

-Uçağın tahliye edilmesi



Sabiha Gökçen, Düsselldorf, Pegasus, Güncel

Kaynak: DHA

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