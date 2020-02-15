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Düsseldorf'ta pegasus uçağında yangın paniği yaşandı

Enver ALASİSTANBUL DHASabiha Gökçen-Düsseldorf seferini yapan Pegasus uçağında Düsseldorf Havaalanı'na indikten sonra yangın paniği yaşandı.

15.02.2020 19:07 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:08
Enver ALASİSTANBUL DHA
Sabiha Gökçen-Düsseldorf seferini yapan uçağında Düsseldorf Havaalanı'na indikten sonra yangın paniği yaşandı.
Pegasus Havayolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi
Sabiha Gökçen-Düsseldorf seferini yapan PC1003 sefer sayılı TC-CPU kuyruk tescilli uçağımız, bugün Düsseldorf Havaalanı'na sorunsuz ve emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiştir. Park yerine yanaşması esnasında kule tarafından uçak altında alev ve duman görüldüğüne dair ikazda bulunulmuştur. Uçuş ekibimiz, misafirlerimizin emniyeti için acil terk etme prosedürünü devreye sokmuştur ve prosedüre uygun olarak tüm misafirlerimizin emniyetle tahliyeleri sağlanmıştır. Düsseldorf Havaalanı'ndan aldığımız bilgiye göre, uçağımızda müdahale gerektiren herhangi bir durum olmadığı teyit edilmiştir.
Düsseldorf'ta pegasus uçağında yangın paniği yaşandı

Sabiha Gökçen, Düsselldorf, Pegasus, Güncel

Kaynak: DHA


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