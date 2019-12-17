Haberler » Dünya » Duştan çıktı, dizlerinin üzerine çöktü! 42 yaşındaki hemşire kızının gözleri önünde hayatını kaybetti - Haberler

Duştan çıktı, dizlerinin üzerine çöktü! 42 yaşındaki hemşire kızının gözleri önünde hayatını kaybetti

İngiltere'de görev yapan Litvanya asıllı 42 yaşındaki hemşire, işinden evine döndükten sonra duşa girdi. Bir süre sonra duşta ayağı kayıp kafasını vuran hemşire yarı baygın bir halde salona geldi. Dizleri üzerine çöken hemşire hayatını kaybetti.

17.12.2019 22:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:02

'de görevli Ulusal Sağlık Servisleri (NHS) hemşiresi 52 yaşındaki Raimonda Cioga de Almeida, duşta yaşadığı kaza sonrası hayatını kaybetti. Mesaisini bitirip evine gelen hemşire duşa girdi. Bir süre sonra duştan kütleme sesi geldi. Yarı baygın bir halde salona gelen hemşire bulunduğu yere yığılarak hayatını kaybetti.

DUŞTAN ÇIKTI, DİZLERİ ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Duşta ayağının kayması sonucu başını vuran hemşire, kazanın ardından yarı baygın halde dışarı çıktı, salonun ortasında diz çöken hemşire o anda hayatını kaybetti.

OLAYA, KIZI TANIKLIK ETTİ

Olaya tanıklık eden talihsiz hemşirenin kızı Julija göz yaşları içerisinde yaşadıklarını anlatırken: "Ben salonda kanepede uzanmış yatıyordum. Banyodan bir kütleme sesi geldi, ardından annem nasıl olduysa salonun ortasına geldi ve diz çöktü. Ardından hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

ASLEN LİTVANYALI

Duşta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden hemşirenin aslen Litvanyalı olduğu, çocukluğundan beri hemşire olmanın hayalini kurduğu ortaya çıktı.

İNGİLTERE'NİN PRESTİJLİ HASTANELERİNDE GÖREV YAPTI

30'lu yaşlarından itibaren hemşirelik görevini gerçekleştiren Raimonda Cioga de Almeida, İngiltere'de Leominster Community Hospital, Worcestershire Royal Hospital, Hereford County Hospital ve Royal Gwent Hospital gibi kurumlarda görev yapmıştı.

CENAZESİ LİTVANYA'DA GÖMÜLECEK

42 yaşındaki hemşirenin cenazesi uçakla memleketi Litvanya'ya gönderilecek, cenaze töreni ülkesinde yapılacak.

Duştan çıktı, dizlerinin üzerine çöktü! 42 yaşındaki hemşire kızının gözleri önünde hayatını kaybetti

Hugo Almeida, İngiltere, Litvanya, 3. Sayfa, Dünya


HABER YORUMLARI
Dünya

Son Dakika Haberleri

23:16 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı (2) - Haberler
23:10 Fransa'da genel grev sürüyor Polisten biber gazıyla müdahale - Haberler
23:09 Sarıyer'de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğu İETT otobüsü çarptı - Haberler
23:07 Define ararken jandarmaya yakalandılar - Haberler
23:05 Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz Avrupa'dan bir ülkenin önderliğinde soruşturma... - Haberler
22:46 Duştan çıktı, dizlerinin üzerine çöktü! 42 yaşındaki hemşire kızının gözleri önünde hayatını kaybetti - Haberler
22:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Uluslararası arenada hesap vermez, hesap sorarız - Haberler
21:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak, 15 Temmuz sonrası "Gazetelerim emrinizdedir" dedi - Haberler
21:02 Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz'la ilgili açıklama: Tutuklanması yanlış - Haberler
21:02 Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler! 7 yaşındaki kızın ailesi cinsel istismar şüphesiyle öğretmeninden şikayetçi oldu - Haberler
17.12.2019 23:16:55