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Duştan uyuşturucu tarlasına gizli kapı

İtalya'da polis, bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda duşun içinden gizli bir kapıyla 500 metrekarelik uyuşturucu tarlasına ulaştı.

04.10.2019 17:12Duştan uyuşturucu tarlasına gizli kapı
İtalya'da polis, bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda duşun içinden gizli bir kapıyla 500 metrekarelik uyuşturucu tarlasına ulaştı. İtalyan polisi, tarlanın görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Yapılan bir ihbar üzerine Cagliari şehrindeki bir eve baskın düzenleyen polis, banyodan dışarıya açılan gizli bir kapı buldu. Duşun içine gizlenen kapıdan 500 metrekarelik kapalı bir depo alanına geçen polis, yüzlerce kovanın içinde esrar yetiştirildiğini tespit etti. Adeta uyuşturucu tarlasına dönüştürülen depoda ayrıca bir silah ve çok sayıda mermi bulundu.

Ev sahibi 30 yaşındaki şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Duşun içinden dışarıya açılan kapının görüntüleri
-500 metrekarelik esrar tarlasından görüntüler
-Tespit edilen silah ve mermileri



İtalya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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