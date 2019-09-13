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Düştükleri kuyuda mahsur kalan köpek yavruları kurtarıldı

Van'ın Özalp ilçesinde düştükleri kuyuda mahsur kalan 3 köpek yavrusu, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

13.09.2019 13:47
Van'ın Özalp ilçesinde düştükleri kuyuda mahsur kalan 3 köpek yavrusu, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gözdegmez Mahallesi'nde, 3 köpek yavrusunun düştükleri kuyuda mahsur kaldığını görenler, durumu belediyeye bildirdi.
Olay yerine giden itfaiye ekibi, merdivenle kuyuya inerek köpek yavrularını bulunduğu yerden aldı.
Çevredeki çocukların sevinç çığlıkları arasında kuyudan çıkarılan köpek yavruları, anne köpeğin yanına bırakıldı.
Düştükleri kuyuda mahsur kalan köpek yavruları kurtarıldı

İtfaiye, Özalp, Van, Güncel

Kaynak: AA

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