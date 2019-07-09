09.07.2019 12:09
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İstanbul Üniversitesi'nde, öğrencisine düşük not veren ünlü profesöre 5 ay hapis cezası!

Öğrencisine bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Rigel, öğrencisine bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlamıştı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Prof. Dr. Nurdoğan Rigel ve Avukatı Hasan Ali Atabay ile şikayetçi öğrenci Savash Porghamrezaeieh katıldı. Rigel, yazılı savunma sundu. Savunmasında hiçbir öğrencisi ile sorun yaşamadığını savunarak suçlamaları kabul etmedi.

5 AY HAPİS CEZASI ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, Rigel'i, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme iyi hal indirimi ile cezayı 5 aya düşürdü ve 5 yıl süre ile erteledi.

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in girdiği derslerin vize ve finallerinde düşük not aldığını öne süren İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi Savash Porghamrezaeieh, Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak kağıdının yeniden incelenmesini talep etti.

İDARE MAHKEMESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İdare Mahkemesi, öğrencinin Haber Analiz dersinde 65-72 arası not alması gerekirken 35 aldığını tespit ederek notun değiştirilmesine hükmetti. Şikayet üzerine Rigel hakkında, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan suç duyurusunda bulundu.

SAVCILIK DAVA AÇTI

Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nurdoğan Rigel hakkında, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

NURDOĞAN RİGEL KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi. Marmara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu'nda tamamladı. Doktora sonrası burslu olarak ABD'ye gitti. 1995 yılında iletişim bilimleri doçenti oldu. Türk Haberler Ajansı (THA) ve Güneş Gazetesi'nde çalıştı. 1990 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görev yapıyor.

İstanbul Üniversitesi'nde, öğrencisine düşük not veren ünlü profesöre 5 ay hapis cezası!
Kaynak: DHA
Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (8)
KAYSERİLİ: nurdağon hanımın kim olduğunu buldum kesin insan değil başkasının hakkını çalan insan olamaz yani hayvanda diyemem hayvana hakaret olur
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DR ETHEM: NE HAKSIZLIKLAR GÖRDÜK. İYİ HOCALARIMIZ OLMADI MI ELBETTE HALA SAYGIYLA ANDIĞIM :ÇINAR, DEĞERTEKİN , DUMAN, ÇELİKKAN VS. VS ELLERİNİ ÖPÜYORUM
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EREN: iyi olmuş. böylelerinin sayesinde eğitim bu halde. işinden başka her işi yapapr bunlar. bide prof olmuş. o yüzden boşu boşuna demiyolar okumayla adam olunmaz. illa edep illa edep. bıraktığı öğrenci kimdi acaba.
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ETME BULMA DÜNYASI: SIRF KENDİ EGOLARI İÇİN VE KENDİNİ KALİTELİ ULAŞILMAZ KLAS HOCA GÖSTERME AMAÇLI ÖĞRENCİLERİNE DÜŞÜK NOT VEREN ÜNİVERSİTE HOCALARINI KINIYORUM. . .
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SELAMİ: vasifsizlari hoca yaparsan boyle olur
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ADINIZI YAZIN: at koşturma dönemi bitti demek istemiş sayın idare mahkemem:)
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ENESSON: Darısı diğer tüm bilim insanı kılıklı burnundan kıl aldırmaz hilecilerin başına
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HERRY: Yüzünde merhamet yok
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