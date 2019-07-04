04.07.2019 17:47
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"Düşünceler Duygularımızın Gölgesidir" sergisi açıldı

"Düşünceler Duygularımızın Gölgesidir" sergisi açıldı

Semra Güler, Ceyda Kalyoncu ve Gülce Nur Ertopuz'un çalışmalarının yer aldığı "Düşünceler Duygularımızın Gölgesidir" adlı enstalasyon sergisi, Goethe-Instıtut Istanbul'da açıldı.

Semra Güler, Ceyda Kalyoncu ve Gülce Nur Ertopuz'un çalışmalarının yer aldığı "Düşünceler Duygularımızın Gölgesidir" adlı enstalasyon sergisi, Goethe-Instıtut Istanbul'da açıldı.
Goethe Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Melih Görgün'ün üstlendiği sergide, sanatçılar tarafından mekanın merdiven holündeki nişler, ünlü filozof Friedrich Nietzsche'nin sözlerinden yola çıkarak hazırlandı.
Sergide ayrıca grafik tasarımcısı olan sanatçıların sıradan yaşam döngüsü içinde bir karşıtlık ya da paydaşlık bağlamındaki önerileriyle "Nietzsche" ve "Niş"ler arasında yerleştirmeleri yer alıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen küratör Görgün, şunları kaydetti:
"Her gün ekranlar ve sosyal medya aracılığıyla sürülerin hareketini izlemekteyiz. İktidara sahip güçlerin etkin rolüyle paralel olarak gelişen büyük yer değiştirmelerin gösteri sahnesindeyiz. Unutmamalıyız ki, virtüel oyunların gerçek mekan ve gerçek insanlarla oynandığı, yoğun şiddete maruz kaldığımız günler ve bir zaman yitimi çağındayız."
Ücretsiz olarak gezilebilecek sergi, 20 Eylül'e kadar görülebilecek.
Kaynak: AA
Friedrich Nietzsche, Melih Görgün, İstanbul, Güncel

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