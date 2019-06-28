28.06.2019 10:11
Haberler » 3. Sayfa » Haber

'Düşünceli!' hırsız kamerada

Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi, hırsızlık için girdiği iş yerinin kapısını açık unutunca bir süre sonra geri dönüp kapıyı kapadı.

Bursa 'da kimliği belirsiz bir kişi, hırsızlık için girdiği iş yerinin kapısını açık unutunca bir süre sonra geri dönüp kapıyı kapadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz çarşamba gecesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir emlak dükkanına giren kimliği belirsiz 2 kişi, emlakçının dizüstü bilgisayarını çalarak kaçtı. Ancak bir süre sonra geri dönen hırsızlardan biri açık unuttukları kapıyı kapatarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bu olaydan bir gün sonra Selçuk Mahallesi ve Mahmut Çelebi Mahallesi'ndeki iki ayrı evde hırsızlık olayı gerçekleşti. Polis aynı kişiler oldukları düşünülen hırsızları her yerde arıyor. - BURSA
Kaynak: İHA
Atatürk Caddesi , Bursa , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:27 Hindistan'da fırtına: 31 ölü
12:27 Egzozdan çıkan kıvılcım tır üzerinde yüklü samanları yaktı
12:20 Lastiği patlayan araç refüje çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı
12:18 O cinayetin detayları ortaya çıktı...Kaymakamın oğlunun cinayetinde 'sakız' detayı
12:14 14 ilde FETÖ'den yakalananlar adliyeye sevk edildi
12:14 Kadın hırsızlar, güven timlerince yakalandı
12:13 Çivril'de kamyonetin kundaklandığı iddiası