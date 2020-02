Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?

Hayatta bazı sözler vardır ki yaşamınızı anlamlandırır, tecrübenizi arttırır ufkunuzu genişletir ve size anlam katar. Birçoğu bilge adamlar, filozoflar ve entelektüel kişiler tarafından söylenmiş sözlerdir. Hayatınıza anlam katacak, sizin için nasihat niteliğinde olacak olan düşündüren sözleri sizler için derledik.

DÜŞÜNDÜREN SÖZLER

Bilgi cesaret verir, cehalet küstahlık.

Aşkın matematiğinde 1'den başka rakam yoktur.

Önce umut verilir, sonra unut denilir.

Her seyi senin için var ettim." diyen Rabbine ; "Her seyi senin için ayrıIdım." diyebiImektir; "Ask"

ÂIim konusuyorsa; biIirim susmasını, kaIpsiz konusuyorsa biIirim konusmasını! CahiI konusuyorsa; biIirim susturmasını!

Bir insanın degisebiIecegine inanıyorsanız ya avanaksınızdır veyahut kendi kendinizi kandırmaya çaIısacak kadar çaresiz!

Her vakit mutIuIugun dorugundayken güIünmez. Bazen sırf hayata gıcıkIık oIsun diye uçurumun kenarındayken dahi güIümse.

Saygıda asaIet. Sevgide sefkat vardır. ToIeransta saygı… Susmakta hikmet vardır. ArkadasIıkta gönüI borcu. Askta sadakat vardır!

Bir insan yüzde yirmi okumakla, yüzde seksen sohbetle yetişir.

Sana ihanetin adını sorduğumda, adı yok demiştin. Şimdi ben son sözümü söylüyorum. Unutma! İhanetin adı yoksa affı da yoktur.

İnsan sevdi mi, hemen ardından hayranlık duyar, korkuya kapılır ve korur.

Papatya kızmadı hiçbir zaman yapraklarından fal bakılmasına. Gün olur belki sevmeyi de öğretebilirim umuduyla.

Kadınlar kocalarının güneş gibi olmasını isterler. Hem aydınlatıcı, hem yakıcı.

Aşkla gurur bir arada yürümez! Ya aşkın için gururunu, ya da gururun için aşkını feda edeceksin.

Yaşamını sadeleştir. Asla yaşamını erteleme. Mutluluk bir yolculuktur.

Kalanı hak ettiği gibi ağırladıysa bu yürek, gideni de layık olduğu gibi uğurlamasını bilir elbet!

Hayatı olmaya çalıştıklarımız hayatlarımızdan ediyor bizi.

Sorunun kendilerinde olduğunu anlayamayan insanlar çözümü genelde başkalarının huzurunu bozmakta bulur.

Gittiğin yerde boşluk dolduran değil, gittiğin zaman boşluğu doldurulamayan ol.

Yolunu değiştirmeden gittiğin sürece, ne kadar yavaş gittiğinin bir önemi yoktur.

İnsan sevmeye başladı mı, yaşamaya da başlar.

Bir kalbiniz vardı, onu hatırlayınız.

Ben sana uyandım yine, sen başkalarıyla uyurken.

Benim yalnızlığım insanlarla doludur.

Kendin ol. Çünkü hayat, başkası olmak için çok kısa.

Yalnızlık, müziğin bile seni dinlemesidir.

Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir.

Çocukların kör karanlıktan korktuğu gibi biz de aydınlıktan korkarız, çocukların karanlıktan dehşetle beklediklerinden daha korkunç olmayan şeylerden. – Lukretius

Kopan bir ipe düğüm attığınızda ipin en sağlam yeri, o düğüm olur. Ama ipe her dokunuşunuzda canınızı acıtan yer o düğümdür.

Bugünün bir daha asla doğmayacağını düşün.

Susarak kazandığın değeri, boş konuşarak harcama.

Birini sevmek delilik, biri tarafından sevilmek hediyedir. Ancak sevdiğin seni içten seviyorsa, işte o zaman hayat yaşanmaya değerdir.

Öyle insanlar vardır ki; binlerce kelime konuşsanız bile sizi anlamazlar. Ve öyle dostlar vardır ki; tek kelime konuşmasanız bile sizi anlarlar.

Buğdaylar sevilir, çünkü onlar alçak gönüllüdür, büyüdükçe, olgunlaştıkça, içleri doldukça, ağırlaşırlar ve başlarını yere eğerler. İnsan da böyle olmalı.

Bir erkeğin yumruğundan daha serttir bir kadının son sözü. Çünkü biri dişlerini döker, diğeri düşlerini.

Kanaya kanaya iyileşir bazı yaralar, aşk gibi, ihanet gibi, yalnızlık gibi, geç olur, güç olur ama olur.

Öyle anlar olur ki; içinde bulunduğun durumu kimseye anlatamazsın. Anlatsan da kimse anlamaz zaten.

İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.

Küçükken ailemden birinin ölmesindense bir arabanın içinde hep beraber ölmeyi isterdim. Seni de o arabanın içine aldım. Bunun başka anlatımı yok!

Ben sevmezsem, seni sevmek kimselerin elinden gelmez.

Kolay olacağını düşünmüyorum. Ama değeceğine eminim!

Ruh hastası öyle kolay olunmuyor. Mesela ben yıllarımı verdim.

Tükenmek için bu acelen neden?

İnsanlar için gözlerini feda etsen, zaten kördü derler.

Tecrübe dediğiniz şey yediğiniz kazıkların toplamıdır.