12 Aralık 2018 Çarşamba 12:49



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:49

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Düşünen Şehir" dergisinin 24. sayısı çıktı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, derginin 24. sayısında da çok önemli araştırmalara yer veriliyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, dergide yer alan yazısında her sayısında Kayseri'nin tarih, kültür ve sanatının yansıtıldığı derginin 24 sayıdır önemli bir hafıza oluşturduğunu belirtti.Şehir kültürünün önemine dikkat çeken Çelik, "Bir şehrin, tarihi, geleneği, efsanesi, sanatı, hikayesi yoksa zaten kültürü de yok demektir. Eğer tarih ve gelenek, şehir kültürü anlamında bir tavır, şuur ve yaşama biçimi halini alıyorsa bir anlama sahiptir. Önemli olan geçmişi tarih yaparak bir geleneği, efsaneyi, sanatı, hikayeyi bugüne taşımak ve bugünde anlamlı kılmaktır. Şüphesiz ki bunun en önemli yolu, kitaplar, dergiler ve benzeri yayınlardır. 24 sayıdır bu bilinçle ve şuurla Kayseri'yi tarihi ve bugünü ile somutlaştırmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.Dergide, Taşhan'daki fosil çalışmaları, Şeker Gölü, Fatma Bacı'nın babası Evhadüddin-i Kirmani gibi farklı konularda şehirle ilgili araştırma yazıları da yer alıyor.Bu sayıda ayrıca Ahmet Nazif Efendi'nin bugüne kadar bilinmeyen "Sis Seyahatnamesi" adlı eserinin hikayesine de yer veriliyor.