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Düşüp ayağı kırılan kadını, UMKE hastaneye götürdü

BİNGÖL'de, merkeze bağlı Göltepesi köyünde hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybedip düşen ve ayağı kırılan İmran Kutulman, UMKE tarafından hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

04.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:10Düşüp ayağı kırılan kadını, UMKE hastaneye götürdü

BİNGÖL'de, merkeze bağlı Göltepesi köyünde hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybedip düşen ve ayağı kırılan İmran Kutulman, UMKE tarafından hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı Göltepesi köyünde ikamet eden İmran Kutulman, Masala Deresi içerisinde hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybedip düştü. Düşme sonucu ayağı kırılan Kutulman'ın, hastaneye kaldırılması için 112 Acil Komuta Merkezi'ne verildi. Bölgede etkili olan kar nedeniyle köye ulaşamayan ekiplere, Ulusal Medical Kurtarma ekipleri (UMKE) destek verdi. UMKE ekipleri, karlı yolları aşarak ayağında kırıklar olan kadına ulaştı. Ambulansın bulunduğu noktaya getirilen Kutulman hastaneye kaldırılarak tedaviye altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA

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