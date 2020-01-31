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Düşüp yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı

Düşüp yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, iş yerinin tabelasını takarken dengesini kaybedip, 2 metre yükseklikten düşen Ahmet Hala (30) yaralandı.

31.01.2020 23:18 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:19
Düşüp yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı
BURSA'nın ilçesinde, iş yerinin tabelasını takarken dengesini kaybedip, 2 metre yükseklikten düşen Ahmet Hala (30) yaralandı. Hala'ya ilk müdahalesini o sırada bölgeden geçen hemşire Tuğba Çakmak (25) yaptı.
Olay, akşam saatlerinde, İnegöl'deki Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İş yerinin tabelasını takan Ahmet Hala, dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ahmet Hala yaralanırken, o sırada bölgeden geçen İnegöl Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Tuğba Çakmak, durumu fark etti. Çakmak, Ahmet Hala'nın yanına gidip, ilk müdahalesini yaptı. Bu sırada çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Hala'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Düşüp yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yoldan geçen hemşire yaptı

Devlet Hastanesi, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA


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