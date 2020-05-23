Düşürdüğü cüzdanını alan şüphelilerden şikayetçi oldu

Adana'da, bir kişinin aracına binerken düşürdüğü cüzdanını motosikletli 2 kişinin alıp uzaklaşması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

23.05.2020 00:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:13
Adana'da, bir kişinin aracına binerken düşürdüğü cüzdanını motosikletli 2 kişinin alıp uzaklaşması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Fatih İvegin, mermez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde alışveriş için girdiği marketten çıkıp aracına binerken cüzdanını düşürdü.
Eve gittiğinde cüzdanının olmadığını farkeden İvegin, tekrar markete gelerek cüzdanını aradı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Fatih İvegin, motosikletli ve kucaklarında bebek olan 2 erkeğin cüzdanı yerden alarak uzaklaştığını görünce durumu polise bildirdi.
AA muhabirine alışveriş için girdiği market çıkışında cüzdanını düşürdüğünü dile getiren İvegin, "Cüzdanımda 700 liram vardı. Motorlu 2 şahıs geliyor, cüzdanımı alıyor. Hak etmedikleri parayı alıyorlar. Kucaklarında da bir bebek var. Emniyet güçlerimizden talep ediyorum, şahıslardan şikayetçiyim." diye konuştu. Düşürdüğü cüzdanını alan şüphelilerden şikayetçi oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Fatih Mahallesi, Seyhan, Fatih, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

’Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim’ diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
İmamoğlu’ndan ’Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?’ sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Vaka sayısı artan Erzurum’un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Haber
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola’nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu ’Allah’tan korkun’ diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin’de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Haber
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi Haber
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
Haberler››Güncel››Düşürdüğü cüzdanını alan şüphelilerden şikayetçi oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:07: Virginia'nın en büyük AVM'si açıldı - Haber 00:07: ABD, Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi - Haber 00:01: Türkiye genelinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber 23:59: TEM otoyolunda yoğunluk sürüyor - Haber 23:59: GÜNDEM ÖZETİ / 23 Mayıs 2020 - Haber 23:57: Son Dakika: 23-26 Mayıs arasında 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı - Haber 23:14: "Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu - Haberler 22:15: Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi - Haber 21:24: Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu - Spor 19:15: Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız - Haber